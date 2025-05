Ultim'ora ADL ha proposto a Conte aumento stipendio per convincerlo a restare

Non solo investimenti per strutture e mercato con l'arrivo ormai prossimo di De Bruyne e quello di David molto vicino. All'orizzonte anche la prospettiva dell'aumento di stipendio per convincere Antonio Conte a restare. Questa la mossa del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per blindare il suo allenatore. Ne parla su X Fabrizio Romano, giornalista, esperto di mercato.

"Il Napoli ha offerto ad Antonio Conte di migliorare il suo attuale stipendio per restare. Il presidente De Laurentiis sta provando a fare il massimo con acquisti importanti come Kevin De Bruyne, ma anche con uno stipendio più alto per trattenerlo", si legge.