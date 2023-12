ADL in vetta per premi Uefa: il Napoli ha guadagnato più di tutti, svelata la cifra

Finita la fase a gruppi, e considerando già la qualificazione agli ottavi e la quota del market pool del campionato, il Napoli è la squadra italiana che fin qui ha guadagnato di più di premi Uefa.

ADL può considerare nelle casse 66 milioni e spiccioli. Quindi c’è l’Inter con 61,5 circa. Terza la Lazio con 57,2 milioni. Infine il Milan con 45 (e ora in Europa League). Ora viene l’eliminazione diretta: chi solleva la Champions prende altri 46,6 milioni. Per le 4 italiane, poi, altri 20 milioni di market pool da dividere in base alle partite giocate. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.