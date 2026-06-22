ADL, messaggio ad Allegri: "Alla rosa del Napoli non manca nulla. Futuro? Ora stadio e centro sportivo"
Aurelio De Laurentiis guarda al futuro con fiducia. Nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli ha ribadito la solidità del club e la competitività della squadra, sottolineando come gli azzurri abbiano pagato a caro prezzo i numerosi problemi fisici della scorsa stagione.
"Napoli è una società sana e forte, con una rosa alla quale non manca nulla e che se non avesse subito decine di infortuni avrebbe sicuramente lottato per lo scudetto fino alla fine".
De Laurentiis: "Napoli società sana e forte. Ora stadio e centro sportivo"
De Laurentiis ha poi indicato quelli che saranno i principali obiettivi strutturali del Napoli nei prossimi anni, due temi sui quali lavora da tempo e che considera fondamentali per la crescita definitiva della società.
"I prossimi anni li dovrò dedicare a risolvere due problemi importanti: stadio di proprietà e centro sportivo. Due problemi che mi impegneranno completamente nel prossimo futuro".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro