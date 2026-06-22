ADL, messaggio ad Allegri: "Alla rosa del Napoli non manca nulla. Futuro? Ora stadio e centro sportivo"

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Aurelio De Laurentiis guarda al futuro con fiducia. Nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport

Aurelio De Laurentiis guarda al futuro con fiducia. Nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli ha ribadito la solidità del club e la competitività della squadra, sottolineando come gli azzurri abbiano pagato a caro prezzo i numerosi problemi fisici della scorsa stagione.

"Napoli è una società sana e forte, con una rosa alla quale non manca nulla e che se non avesse subito decine di infortuni avrebbe sicuramente lottato per lo scudetto fino alla fine".

De Laurentiis: "Napoli società sana e forte. Ora stadio e centro sportivo"

De Laurentiis ha poi indicato quelli che saranno i principali obiettivi strutturali del Napoli nei prossimi anni, due temi sui quali lavora da tempo e che considera fondamentali per la crescita definitiva della società.

"I prossimi anni li dovrò dedicare a risolvere due problemi importanti: stadio di proprietà e centro sportivo. Due problemi che mi impegneranno completamente nel prossimo futuro".