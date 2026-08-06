Esposito, il Napoli ci pensa e riflette se affondare colpo: il prezzo dell'attaccante

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Calcioomercato Napoli, le ultime sul lavoro del ds Manna. Cercasi attaccante, nel mirino anche Esposito del Cagliari, ex Inter

Il futuro di Sebastiano Esposito resta tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Cagliari valuta l'attaccante almeno 20 milioni di euro, una richiesta considerata elevata ma influenzata anche dalla percentuale sulla futura rivendita spettante all'Inter. Il club nerazzurro, infatti, conserva il 40% dell'incasso derivante da un'eventuale cessione del giocatore, aspetto che incide inevitabilmente sulla valutazione fissata dalla società rossoblù.

Napoli alla finestra, ma la concorrenza è folta

Tra i club che seguono con attenzione l'evolversi della situazione c'è anche il Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis monitora il profilo dell'attaccante e attende di capire se ci saranno margini per intavolare una trattativa nelle prossime settimane. Sugli sviluppi della vicenda restano vigili anche Atalanta e Como, entrambe interessate al classe 2002. Il mercato entrerà presto nella sua fase decisiva e i prossimi giorni potrebbero chiarire quale sarà la destinazione di Esposito, conteso da diversi club di Serie A e considerato uno dei profili più interessanti in vista della nuova stagione.