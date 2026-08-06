Addio Lukaku: non rientra nei piani del Napoli che l'ha comunicato al suo agente

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Ultime calciomercato Napoli, Lukaku verso l'addio. Manna e l'agente Pastorello cercano pretendenti per Big Rom

Romelu Lukaku è ormai vicino all'addio al Napoli. L'attaccante belga è destinato a lasciare il club azzurro non appena il direttore sportivo Giovanni Manna e il suo entourage riusciranno a trasformare in una vera trattativa i contatti avviati negli ultimi giorni. Tra le destinazioni più concrete prende quota la Major League Soccer, dove diversi club hanno manifestato interesse per il centravanti. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Lukaku verso la cessione: pesa l'ingaggio

La decisione della società è stata presa da tempo e comunicata al procuratore Federico Pastorello già prima della partenza della squadra per il ritiro di Dimaro. Lukaku, infatti, non rientra più nei piani tecnici del Napoli, che sta portando avanti una politica di riduzione del monte ingaggi. In quest'ottica, il suo stipendio da 11 milioni di euro lordi a stagione rappresenta un ostacolo significativo rispetto agli obiettivi economici fissati dal club. Per questo motivo, le parti sono al lavoro per individuare la soluzione migliore e definire il trasferimento nelle prossime settimane.