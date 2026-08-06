Podcast Napoli su Dodò? Da Firenze: sono state solo voci! Affare bloccato

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Enzo Bucchioni a Radio Tutto Napoli parla anche dell'accostamento di Dodò al Napoli: una pista di calciomercato che sembra quasi tramontata.

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Fiorentina? Paratici sta ricostruendo una squadra intera e lo sta facendo ad altissimo livello. Mastantuono può essere la ciliegina sulla torta, il colpo capace di alzare enormemente il tasso tecnico, ma dietro c’è un lavoro importante portato avanti fin dall’inizio del mercato. Sono arrivati tanti giovani di qualità e la Fiorentina sta costruendo una squadra molto tecnica e ambiziosa. Ora naturalmente bisognerà vedere la risposta del campo, perché viene da una stagione devastante, ma le basi per aprire un ciclo ci sono."

Dodò può ancora lasciare Firenze?

"Sì, è sul mercato. La Fiorentina ha acquistato altri esterni e per lui lo spazio si è ridotto. Il problema è che il club continua a chiedere circa 15 milioni di euro e, al momento, non sono arrivate offerte concrete. Napoli e Roma sono state accostate al giocatore, ma per ora mi sembrano soprattutto voci. La situazione resta bloccata."

Quale sarà il compito principale di Allegri al Napoli?

"Non deve fare miracoli, ma fare ciò che sa fare meglio: mettere insieme il gruppo, scegliere i giocatori funzionali al suo calcio e farli rendere al massimo. Dovrà anche recuperare chi ha vissuto momenti difficili con il precedente allenatore. Dopo due anni con Conte, il gruppo è inevitabilmente molto stressato, perché lui chiede tantissimo ogni giorno. Allegri lavora in maniera diversa e può allentare quella pressione, restituendo serenità e valorizzando le risorse presenti."