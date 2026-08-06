Podcast Restyling Maradona, cons. Simeone: "Più posti nelle curve e Museo dedicato a Diego"

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Il consigliere Nino Simeone svela i dettagli del restyling del Maradona: lavori dal 2027, più posti nelle curve e Museo Maradona.

Nino Simeone, consigliere regionale, è stato nostro ospite nel corso del "Bar di Tuttonapoli" su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

Sulla cessione di Miguel Gutierrez

"Sono proprio dispiaciuto perché secondo me poteva essere l'anno di Gutierrez, come sono convinto sarà l'anno di qualche giovane che abbiamo in rosa. Veramente un peccato, un valore aggiunto. Però capisco che ci sono delle esigenze di mercato, probabilmente ci sono altri obiettivi, qualcosa avranno in mente i nostri manager del calcio Napoli. Resta un po' di amaro in bocca perché a me Gutierrez non dispiaceva proprio."

Sul restyling dello Stadio Diego Armando Maradona

"Abbiamo un progetto presentato, un progetto ufficiale, presentato alla UEFA e agli organizzatori di Euro 2032. L'obiettivo lo raggiungeremo indipendentemente dal fatto che Napoli sarà città ospitante dell'Europeo. Lo stadio Diego Armando Maradona aveva bisogno di questo intervento importante."

"Abbiamo lavorato prima al Comune per mettere insieme le idee e poi in Regione per trasformare quei sogni in realtà. Ci sarà un contributo importante della Regione, tra i 150 milioni di euro o anche qualcosa in più, un'altra parte la metterà il Comune di Napoli e ci saranno ulteriori investimenti legati a Euro 2032 e al Governo."

"Abbiamo la fortuna di avere una struttura solidissima che ci consentirà una riqualificazione importante a 360 gradi, garantendo maggiore sicurezza e soprattutto una migliore visibilità delle partite grazie all'avvicinamento delle tribune al terreno di gioco."

Più posti nelle curve

"Il dato più importante, che è stato molto sottovalutato, è che il 70% dell'aumento dei posti a sedere riguarderà le tribune popolari. I posti in più saranno soprattutto nei settori di Curva A, Curva B e distinti. Questa è una vittoria per la gente comune."

Accessibilità

"Garantiremo ai quasi 700 portatori di handicap, insieme ai loro accompagnatori, la possibilità di vedere benissimo la partita. Saranno distribuiti in tutti i settori dello stadio senza le difficoltà che oggi vivono."

Nuovi servizi e Museo Maradona

"L'area che oggi è occupata dal primo anello diventerà uno spazio accessibile durante tutta la giornata con attività extra calcistiche. Io continuo a dire che il Museo Maradona deve trovare spazio lì dentro. Che sia di cento o mille metri quadrati mi interessa poco, ma quella deve essere l'occasione per realizzarlo."

La gestione dello stadio

"La cosa che mi interessa davvero è che la gestione dello stadio Maradona resti ai napoletani e che continui a essere la casa del Calcio Napoli da qui ai prossimi cent'anni."

Lavori durante il campionato

"Tutti i lavori verranno eseguiti durante il regolare svolgimento del campionato senza creare problemi. Saranno garantiti tutti i posti a sedere e tutti gli abbonamenti."

Trasporti e collegamenti

"I collegamenti su ferro già esistono: la Cumana, la Linea 2 e la Linea 6, che sarà fondamentale per collegare il centro con Fuorigrotta e con la Mostra d'Oltremare. C'è anche il progetto della Linea 9. I collegamenti vanno migliorati e aumentate le corse, ma le infrastrutture ci sono. Se ognuno vuole andare allo stadio con il mezzo privato diventa complicato, come succede in tutte le grandi città. I parcheggi non devono servire soltanto i tifosi, ma anche i residenti."

Riqualificazione dell'area di Fuorigrotta

"Ho sempre in mente lo sviluppo dell'ex Ippodromo come grande area parcheggio, non solo per lo stadio ma anche per la Mostra d'Oltremare, la piscina Scandone e tutte le attività presenti sul viale Kennedy. C'è anche il sogno di riportare il PalaArgento ai vecchi fasti. Le idee sono chiare, bisogna trovare i fondi e condividere gli investimenti con i privati."

Quando partiranno i lavori

"Credo nel 2027. A ottobre avremo l'ufficialità di essere città ospitante di Euro 2032. Il progetto esecutivo è praticamente pronto. Una volta ottenuti tutti i pareri e le autorizzazioni si procederà con il bando di gara. Il mio unico timore riguarda gli eventuali ricorsi sulle gare d'appalto, perché fanno perdere tempo. E noi tempo da perdere non ne abbiamo."

Obiettivo finale

"La previsione è che almeno due anni prima del 2032 lo stadio sia completamente pronto. Sarà una grande soddisfazione per tutti i napoletani, perché rappresenterà il volano per lo sviluppo dell'intera area di Fuorigrotta."