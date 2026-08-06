Podcast Atubolu-Napoli, l'esperto lo esalta: "Altro che 12esimo, può diventare titolarissimo!"

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Federico Casotti, giornalista, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Un altro giocatore che è stato accostato al Napoli dalla Liga alla Bundesliga è Atubolu, portiere tedesco di 24 anni, in scadenza di contratto col Friburgo. Nell'idea del Napoli potrebbe esserci l'addio di Milinkovic e il suo arrivo alle spalle di Meret.

"Come dodicesimo non lo so, è comunque un portiere che ha dalla sua una carriera importante, ha giocato una finale europea poche settimane fa con il Friburgo. È una squadra che negli ultimi anni nel mondo della Bundesliga è sempre finita nelle prime sette, possiamo paragonarla a un Bologna o a un'Atalanta. Ha fatto una finale di Europa League, è un po' quel tipo di squadra. Quindi, se sei stabilmente titolare di quella squadra da tre stagioni e ormai anche un po' nel giro della nazionale, anche se la concorrenza nei portieri della Germania è abbastanza ampia, andare a fare il secondo secondo me lo vedo più in questo senso: può avere senso il fatto di sostituire Milinkovic-Savic. Può essere un discorso anche qui di una gerarchia un pochino più sfumata, sempre che poi i portieri recepiscano, sappiamo che è sempre un po' un rischio. Poi un portiere è un ragazzo che in prospettiva può diventare anche il titolare, l'erede di Meret. Diciamo un titolarissimo, un portiere di 24 anni. Se hai 24 anni e sei titolare in Bundesliga da quando ne hai 21, hai numeri importanti."

L'ultima domanda è su Mastantuono: sarà il nuovo Nico Paz per la Serie A?

"Non lo so, ero molto perplesso dal fatto che lui volesse tornare in Argentina. È una cosa che mi ha lasciato abbastanza perplesso. Ti prende il Real Madrid e ti vuole mandare in prestito e tu vuoi tornare in Argentina e non migliorarti col calcio europeo. Quello è un po'... non voglio dire un campanello d'allarme, però mi ha fatto pensare. È la prima volta che penso che succeda qualcosa di quel tipo, così giovane, come quasi che mollasse in partenza. Per la Serie A è sicuramente un'ottima notizia, perché comunque il giocatore c'è. Lo si è visto magari poco al Real Madrid, lo si è visto soprattutto al River. Però l'approccio deve essere quello giusto. Non sappiamo i motivi per cui lui volesse tornare così subito in Argentina, magari anche cose personali, chi lo sa. Però ecco, l'approccio giusto deve essere anche da parte sua. Mi sembra Firenze una piazza in questo momento in grado comunque di metterlo nelle condizioni di rendere al meglio e di rilanciarlo."