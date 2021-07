ADL non ha mai digerito un comportamento di Insigne: il retroscena

La questione rinnovo di Lorenzo Insigne non è solo legata all'aspetto economico. Ci sono altre questioni da valutare. Fra le incomprensioni di vecchia data c’è quella relativa al famoso ammutinamento del 5 novembre 2019, quando la squadra - tecnico Carlo Ancelotti - rifiutò di andare in ritiro, come richiesto dalla società. De Laurentiis non ha mai digerito il comportamento del gruppo e in particolare del suo capitano. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.