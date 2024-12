ADL pazzo di Conte: "Contento di averlo, l'ho corteggiato per un anno!"

Nella serata di iei al Teatro San Carlo di Napoli si è svolta la cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca Honoris Causa in Scienze Sociali e Statistiche al re di Spagna Felipe VI. Un titolo attribuito a Felipe VI per il suo impegno personale e istituzionale a favore della cultura e dello sviluppo sociale. Un evento che ha bloccato la città e ha raggruppato tutte le personalità più importanti.

Alla cerimonia, stando a quanto riferito dall'edizione odierna de La Repubblica, era presente anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli è stato invitato e si è presentato volentieri all'evento. "Come mai sono venuto? Ma come perché? Questo re rappresenta le nostre radici", ha detto il patron azzurro ad alcune persone presenti in teatro.

Qualcuno gli ha chiesto anche del Napoli e, in particolar modo, di Antonio Conte. "Presidente, è contento di avere Antonio Conte in panchina?", viene domandato a De Laurentiis. Risposta affermativa: "Certo che sì. L’avevo corteggiato per un anno!". Ed è vero: è da ottobre 2023 che De Laurentiis ha cominciato a trattare l'arrivo di Conte, portandolo a compimento sette mesi più tardi.