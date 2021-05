ADL pregusta ricavi per oltre 55mln: bel gesto per caricare la squadra e ottenere la Champions

Quanto vale la Champions League? Circa 50 milioni di euro, ma anche qualcosina in più se si dovesse centrare il secondo posto in classifica. Si salirebbe a oltre 55 milioni, una cifra importante che permetterebbe al Napoli di essere ancora più competitivo in futuro. Per questo la qualificazione risulta decisiva per Aurelio De Laurentiis. A scriverlo è anche Tuttosport:

"Ci sarà anche il presidente De Laurentiis allo stadio Maradona ed una sua visita è attesa anche oggi nell'hotel-ritiro dove la squadra alloggia da ieri sera. Il patron vuole dare la spinta finale per battere il Verona, sperando che tra Atalanta e Milan finisca in parità, così da garantire al Napoli il secondo posto che, tra posizione in Serie A e qualificazione Champions, avrebbe un valore economica di circa 55 milioni di euro".