ADL va a pranzo con l'agente di Insigne: incontro per il rinnovo

Lorenzo Insigne vuole fare la storia con la maglia del Napoli. Non solo questa stagione, ma anche la prossima, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2022. Il tema rinnovo, dunque, è ancora caldo e può diventare rovente nelle prossime ore, dal momento che sarebbe attualmente in corso un incontro tra Aurelio De Laurentiis e l'agente del capitano Vincenzo Pisacane.

FINALMENTE SE NE PARLA

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, all'Hotel Britannique è arrivato prima il patron, poi il procuratore dieci minuti dopo. "C'è un pranzo", ha dichiarato Pisacane ai microfoni del portale. Dopo la chiacchierata pre Napoli-Juventus in tribuna, oggi un pranzo per cominciare a ridurre le distanze registrare in estate.