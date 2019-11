Ag. Callejon: "Cina? Nessuna trattativa in corso. Non parte a gennaio, pensa solo al Napoli"

Nella giornata di ieri c'è stato l'importante incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e i membri della squadra partenopea. Una riunione che sembra aver disteso molto gli animi. Il patron azzurro ha avuto degli incontri individuali con i calciatori tra cui anche con lo spagnolo Callejon per delineare il futuro dell'ex calciatore del Real Madrid. Il suo procuratore Manuel Garcia Quilón, ha fornito nella giornata di oggi degli aggiornamenti in merito al futuro ai microfoni di Calciomercato.it: “Non c’è alcuna trattativa in corso con club cinesi, Callejon non ha intenzione di partire a gennaio. José pensa solo al Napoli, vuole far bene con la maglia azzurra che veste dal 2013 e a cui tiene tantissimo. C’è tempo per pensare al suo futuro e al suo contratto, ora conta il campo”.