Ag. Hysaj: "Doveva andar via in estate, invece lascerà Napoli a zero! Alla Roma piace e serve"

Elseid Hysaj lascerà il Napoli. Già la scorsa estate il club azzurro ha provato a piazzare il terzino albanese, desideroso di nuove esperienze altrove per bocca del suo stesso agente. E proprio il suo procuratore Mario Giuffredi lo ribadisce in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo:

“Momento del Napoli? Credo non ci siano dubbi sul fatto che il Napoli si riprenderà, nell'interesse di tutti: dei calciatori, della società. Abbiamo ancora tanto in ballo, senza nessun dubbio devono essere tutti intelligenti e ricomporre la squadra per riuscire a conquistare gli obiettivi. Lotta scudetto? Sono convinto che la Juve abbia qualcosa in più rispetto all'Inter, penso che i nerazzurri abbiano una rosa molto corta, se riescono a prendere i giocatori giusti nel mercato di Gennaio, il gap si azzererà. Hysaj prigioniero? Qualsiasi cosa succeda, arriveranno risultati importanti. Se andremo via, faremo quello che dovevamo fare in estate. Se non andremo via, il Napoli manderà il giocatore a 0, ma noi cadiamo sempre in modo positivo. Il Napoli un anno e mezzo fa poteva prendere 50 milioni dal Chelsea, se resterà al Napoli, rischia di vendere il giocatore a 0. Scambio con Florenzi? Non mi risulta, Hysaj piace alla Roma, ma non so niente dello scambio. La Roma ha bisogno del terzino, Spinazzola è un giocatore forte, ma spesso ha problemi. Florenzi non è considerato un terzino, ma da quello che vedo non gli sta dando spazio in nessun altro ruolo".