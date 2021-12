Ag. Insigne: “Offerta del Napoli non congrua, ma continuiamo a parlare. Infortunio? Non sta benissimo”

L'agente di Lorenzo Insigne Vincenzo Pisacane, è intervenuto a Canale 21 nel corso di "Peppy Night", trasmissione del comico Peppe Iodice. “E’ stata fatta un’offerta non ritenuta accettabile, non ritenuta congrua, ma non significa che non ci parliamo più. Ognuno fa la sua parte, c’è chi fa una domanda e chi una richiesta, la cosa più giusta è parlare tra di noi. La cosa importante è questa, che i rapporti restino comunque cordiali e che si continui a parlare. Più volte ho letto che Lorenzo ha chiesto la luna ma non c’è mai stata nessuna richiesta. Faccio fatica a trovare un calciatore più attaccato alla maglia di Lorenzo, sente Napoli come una sua parte del corpo"

Sull’infortunio: “Insigne ha avuto un fastidio muscolare, non sta benissimo. Lui è cocciuto, pur di giocare va sul dolore anche quando dovrebbe fermarsi. Spero possa recuperare per domenica. Giovedì? Al momento ha ancora un po’ di fastidio, fossi in lui cercherei di rientrare con la massima calma.”