Ag. Khalaili conferma: "Interessa al Napoli e non solo! Ecco cosa stiamo cercando"

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Ana Khalaili, esterno destro dell'Union Saint-Gilloise, è uno dei nomi monitorati dal Napoli per la fascia destra: l'agente esce allo scoperto.

Il Napoli continua a seguire con attenzione Anan Khalaili, uno dei profili individuati per rinforzare la corsia destra in vista della prossima stagione. A confermare l'interesse degli azzurri è stato Boaz Goren, agente del calciatore dell'Union Saint-Gilloise, intervenuto ai microfoni di ONE. "Il Napoli è una delle squadre interessate, ma non è certamente l'unica", ha spiegato il procuratore, sottolineando come sul giocatore ci siano diversi club pronti a muoversi. "Ci sono cose che accadono dietro le quinte e preferiamo lavorare lontano dai riflettori. L'estate è appena iniziata e, in un anno di Mondiale, il mercato segue tempi diversi".

Futuro Khalaili, parla l'agente

Goren ha poi chiarito quali saranno i criteri che guideranno la scelta del suo assistito: "La decisione sarà soprattutto professionale. Cercheremo un ambiente che gli permetta di crescere, giocare con continuità e compiere un ulteriore salto di qualità". Infine una battuta sulle cifre circolate nelle ultime settimane: "Non siamo interessati alle speculazioni su stipendi e trasferimenti. Preferiamo concentrarci sul calcio e sul percorso di crescita del ragazzo".