Podcast Badiashile, l'esperto: "Mi stupirebbe se partisse subito titolare! Due dubbi..."

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Federico Casotti, giornalista, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Badiashile vicino al Napoli, che tipo di calciatore potrebbe arrivare al Napoli?

"È un centrale imponente fisicamente. Da questo punto di vista fa della forza il suo punto principale, il suo punto di maggiore potenza. È un giocatore che comunque nel Monaco era riuscito a crescere anche in un contesto di tipico difensore centrale di calcio francese. Adesso i paragoni sono sempre abbastanza fuorvianti, però quel tipo nella categoria a livello fisico, poi chiaramente non dello stesso valore, però di Dupiné-Canot, quel tipo di stile di gioco lì. È un giocatore che però dà il suo interrogativo soprattutto sulla tenuta fisica, perché sicuramente l'esperienza al Chelsea non è stata soddisfacente per lui come erano le premesse quando aveva lasciato il Monaco. Mi sembra che però la formula con cui il Napoli lo potrebbe prendere rimane comunque una formula ragionevole, interessante: un prestito con la facoltà di valutarlo ed eventualmente di riscattarlo l'anno dopo. Mi sembra l'unico modo onestamente anche per il Chelsea per provare a venderlo. Penso che sia una soluzione necessaria per tutti e per finire anche con lo stesso giocatore, che ha bisogno oggettivamente di rilanciarsi e avere l'opportunità, se sta bene, di giocare con continuità, cosa che al Chelsea non potrebbe avere più."

Alla luce di tutto quello che hai detto e raccontato, è un rischio per il Napoli puntare su di lui?

"Lo vedo come un giocatore ad essere nelle rotazioni e mi stupirebbe se riuscisse ad avere subito un certo tipo di impatto. Andando a vedere un po' anche le ultime stagioni ha giocato veramente poco, quindi è un giocatore che chiaramente dovrà farsi trovare pronto nel momento del bisogno, tenendo conto che il Napoli ha quest'anno l'intenzione, anche legittimamente, di fare un cammino in Champions più incisivo e più lungo rispetto a quello della scorsa stagione e quindi giocare più partite. Mi sembra che entri proprio alla voce che quest'anno ci sarà bisogno di tutti, ci sarà spazio per tutti e l'importante è farsi trovare pronti. Poi sulle gerarchie io comunque continuo sempre a vederlo come una seconda linea."