Ag. Kvaratskhelia al Maradona per Napoli-Lecce. Ma non è detto incontri il club

L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato anche del futuro di Kvaratskhelia e del tema rinnovo in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce. Un argomento centrale in questi giorni con l'accordo non ancora raggiunto e l'attuale contratto in scadenza nel 2028.

Intanto, a tal proposito, l’agente di Kvaratskhelia è atteso al Maradona domani per assistere alla sfida contro il Lecce. Non significa che incontrerà il club, ma un nuovo passo di avvicinamento sicuramente potrebbe essere mosso meglio dal vivo piuttosto che a distanza. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.