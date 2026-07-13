Ag. Lukaku smentisce: "Besiktas? Voci infondate! Non intende andarci"

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Calciomercato Napoli, il futuro di Romelu Lukaku è tutto da scrivere. Intanto, Federico Pastorello smentisce i rumours sul Besiktas

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere lontano dal Napoli e tra i diversi club accostati al belga è stato nominato anche il Besiktas. Tuttavia, Federico Pastorello, agente dell'attaccante azzurro, ai microfoni di 365scores.com ha smentito categoricamente i rumor: "Non ho mai parlato con i dirigenti del Besiktas riguardo a Romelu Lukaku. Tutte le voci su trattative o contatti con la dirigenza del Besiktas sono completamente false e nessun contatto di questo tipo ha avuto luogo. Lukaku non ha alcuna intenzione di trasferirsi al Besiktas, e tutto ciò che si dice al riguardo sono solo voci infondate".

Lukaku, la rinascita al Mondiale e ora i discorsi sul futuro

Romelu Lukaku è rinato al Mondiale. Dopo una stagione travagliata a causa del grave infortunio ad agosto 2025, Big Rom è tornato a giocare a buoni livello nel campionato del mondo: tre gol e un autorete provocata che hanno contribuito all'ottimo cammino del Belgio di Rudi Garcia fino ai quarti di finale. Adesso si accendono i discorsi sul suo futuro: se anche si dovesse lavorare con il Napoli per una cessione, il potere in trattativa sarebbe sicuramente più alto grazie alle prestazioni recenti.