Cena Napoli, ieri presenti anche Vergara e Giuffredi dopo il rinnovo: saluto ad Allegri
Anche Antonio Vergara e il suo procuratore, Mario Giuffredi, hanno preso parte ieri alla cena con la dirigenza del Napoli con Massimiliano Allegri. Al ristorante Coco Loco di Chiaia, il tecnico del Napoli ha incontrato Aurelio De Laurentiis e gli altri membri della società tra cui Giovanni Manna, Andrea Chiavelli, Tommaso Bianchini, Nicola Lombardo. C'è stato spazio anche per il primo contatto tra l'azzurro ed il neo-tecnico dei partenopei.
Vergara-Napoli, l'accordo per una carriera in azzurro
Giornata speciale per Antonio Vergara, terminata anche con un abbraccio con tutti i vertici del club: il suo agente Mario Giuffredi già nel pomeriggio aveva incontrato il presidente del club partenopeo per definire il rinnovo del contratto con un robusto aumento dell'ingaggio e non solo. Qui tutti i retroscena che vi abbiamo fornito sull'intesa tra le parti.
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