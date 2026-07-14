Tuttonapoli Napoli-Vergara, i dettagli dell’accordo: ADL precursore con opzioni fino a 8 anni

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Anteprima delle 20.30 - Antonio Vergara resterà al Napoli con un maxi rinnovo di contratto: il talento azzurro firmerà per 8 anni, in accordo con Aurelio De Laurentiis

Nel pomeriggio di ieri si è tenuto un incontro all’Hotel De Bonart di Napoli tra Aurelio De Laurentiis e Mario Giuffredi. È soprattutto sul rinnovo di Antonio Vergara che si è concentrato il summit, che ha portato alla fumata bianca: "Tutto a posto, il presidente è sempre un signore. Rimarrà al Napoli sicuro (Vergara, ndr), perché il presidente è un signore e ci sono stati sempre dei grandissimi rapporti. Nella vita bisogna parlare poco e bisogna dimostrare di essere signori, e il presidente si è dimostrato un signore", le parole del suo procuratore raccolte dall'inviato di Radio Tutto Napoli.

Rinnovo Vergara: ecco tutti i dettagli

Antonio Vergara è stato una delle rivelazioni dell'ultima stagione del Napoli ed ha così attirato l'interesse di numerosi club: gli azzurri hanno rifiutato tutte le offerte, per garantirne la permanenza era necessario definire il rinnovo di contratto, con diversi aspetti ancora da limare. Come raccolto da Tuttonapoli.net, il nuovo accordo avrà scadenza nel 2031, ma con una particolarità: sono previste diverse opzioni che potranno estenderne la durata fino a otto anni. Con questa operazione Aurelio De Laurentiis si conferma un precursore nel panorama calcistico italiano. Il presidente del Napoli era stato infatti tra i primi, ben prima dell'introduzione della nuova normativa, a sostenere la necessità di consentire ai club di sottoscrivere contratti di durata superiore ai cinque anni. Ora, dopo l'entrata in vigore della norma, sarà anche il primo presidente in Italia ad applicarla concretamente.