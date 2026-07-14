Podcast Molaro: "Conferenza Allegri? Spero tante domande di calcio e non solo folklore"

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Francesco Molaro parla a Radio Tutto Napoli di diversi argomenti legati all'attualità di casa Napoli, a cominciare dal calciomercato.

Francesco Molaro, fondatore di Tuttonapoli, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Incedibili? Nessuno. Però farei un discorso diverso per De Bruyne e Lukaku. Prima di prendere qualsiasi decisione parlerei con loro, cercherei di capire quali sono le loro motivazioni, le loro intenzioni e soprattutto quanto vogliono ancora dare al Napoli. Per me Anguissa ha concluso il suo ciclo a Napoli ed è giusto che sia così. Lang e Lucca, invece, non mi hanno convinto e faccio fatica a immaginare che possano convincere Allegri. Personalmente non li terrei."

Quindi, se arrivasse Zeballos, il principale indiziato a partire sarebbe Lang?

"Sì, credo di sì. Libereresti una casella sia dal punto di vista numerico sia da quello economico. Quest'anno il Napoli deve fare molta attenzione ai conti e la componente economica inciderà parecchio sulle scelte di mercato."

Allegri parlerà per la prima volta da allenatore del Napoli. Che conferenza ti aspetti?

"Mi aspetto una conferenza importante, un po' come quella di Conte lo scorso anno. Spero ci sia spazio per tante domande di calcio e non per i soliti argomenti folkloristici. Mi interessa sapere come vede la squadra, quale idea tattica ha, come immagina il Napoli e cosa pensa di tanti singoli."

Che cosa ti aspetti dal ritiro di Dimaro?

"Sono molto curioso. La conferenza di Allegri ci darà le prime indicazioni, ma saranno soprattutto gli allenamenti a farci capire tante cose: il modulo, le gerarchie, il lavoro sui singoli e l'identità della squadra. Spero anche di vedere un calcio un po' diverso e magari più lavoro con il pallone rispetto alla scorsa estate, quando la preparazione di Conte fu caratterizzata da una grandissima intensità fisica. Sarà un ritiro importante per iniziare a capire davvero il nuovo Napoli."