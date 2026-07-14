Podcast Bucchioni: "Napoli da Scudetto, lo metto con l'Inter! Allegri? Un normalizzatore"

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Enzo Bucchioni a Radio Tutto Napoli si è soffermato sulla Nazionale, sul calciomercato del Napoli e sul nuovo ciclo Massimiliano Allegri.

Enzo Bucchioni, giornalista, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Maldini-Leonardo in Nazionale? Sono due personaggi di grandissimo livello internazionale e la prima mossa è assolutamente da applaudire. Maldini è uno di quei personaggi che rappresentano il volto migliore del calcio: ha dimostrato correttezza, senso di appartenenza e ha vinto anche da dirigente, cosa che non riesce a tutti gli ex grandi campioni. Leonardo, fortemente voluto da Maldini, è un'altra figura di altissimo profilo, con esperienze da calciatore, allenatore e dirigente ai massimi livelli. Adesso tocca a loro ricostruire il Club Italia e dare una nuova identità a tutto il movimento."

Il sogno Guardiola può essere davvero percorribile?

"Se me l'avessero detto quindici giorni fa avrei sorriso, ma con Maldini e Leonardo qualcosa può cambiare. Guardiola stima enormemente Maldini, ama l'Italia ed è una persona capace di scelte imprevedibili. Magari dirà di no, però bisogna provarci. Oggi non mi scandalizzerei se l'Italia affidasse la Nazionale a uno straniero: il Brasile ha scelto Ancelotti, quindi certe barriere ormai non esistono più."

Domani Allegri si presenterà da allenatore del Napoli. Cosa ti aspetti?

"La curiosità principale riguarda il sistema di gioco. Voglio capire se ripartirà dal 4-3-3, che rappresenta l'identità recente del Napoli, oppure se avrà un'altra idea. Allegri non cambierà il suo modo di intendere il calcio, ma l'importante è che la squadra abbia un'identità precisa e creda in quello che fa. Se riuscirà a trasmettere questo, potrà fare molto bene."

Dove collochi il Napoli nella griglia Scudetto?

"Lo metto subito insieme all'Inter. Il valore della rosa è altissimo e non dimentichiamo che lo scorso anno la squadra è stata condizionata da tantissimi infortuni. Con una gestione diversa e qualche ritocco mirato, il Napoli può tranquillamente giocarsi il titolo."

Tra le rivali c'è anche un Milan molto attivo sul mercato.

"Il Milan mi incuriosisce parecchio. Cardinale sta investendo tanto e, se continuerà su questa strada, potrà diventare una concorrente molto seria. Attenzione anche alla Juventus di Spalletti, che potrà lavorare fin dall'inizio della stagione, e al Como, che continua a essere una realtà da seguire con interesse."

Sul mercato del Napoli, invece, De Bruyne e Lukaku sembrano destinati a partire?

"Secondo me sì, per diversi motivi: l'età, gli infortuni avuti nell'ultima stagione e soprattutto gli ingaggi molto elevati. Il Napoli deve ridurre il monte stipendi dopo gli investimenti fatti l'anno scorso. L'unico punto interrogativo riguarda De Bruyne: Allegri potrebbe pensare che, se riportato a un rendimento accettabile, un giocatore della sua classe possa ancora essere molto utile. Ma, nel complesso, credo che le possibilità di permanenza siano piuttosto ridotte."