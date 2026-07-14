Podcast Forgione e la domanda chiave ad Allegri sul gioco: "Vincere o evitare di perdere?"

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Angelo Forgione ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Tutto Napoli, soffermandosi soprattutto su Massimiliano Allegri.

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Conferenza di presentazione Allegri? Ci sarò e sarà molto interessante ascoltare le sue prime parole. Voglio capire quali siano le sue intenzioni e soprattutto quale sarà il primo approccio con De Laurentiis. Ricordiamo tutti la conferenza stampa di Conte: adesso vedremo come si presenterà Allegri e quale direzione prenderà questo nuovo percorso."

Il Teatro San Carlo è una location speciale. Quanto conterà anche l'impatto con la città?

"Mi auguro che non ci sia troppa costruzione artificiale. Vorrei vedere spontaneità e la volontà di conquistare quella parte della tifoseria che oggi lo accoglie con un po' di freddezza. Il San Carlo è il massimo che Napoli possa offrire dal punto di vista simbolico: è un luogo che rappresenta la storia della città e Allegri dovrà dimostrare rispetto per questa realtà. Poi i livornesi vengono definiti i napoletani della Toscana e spero che venga fuori anche il suo spirito ironico, che nelle conferenze stampa ha sempre mostrato."

Se potessi fargli una sola domanda, quale sarebbe?

"Gli chiederei una cosa molto semplice: vuoi difendere o vuoi attaccare? Vuoi vincere o vuoi prima evitare di perdere? Tutto il dibattito su Allegri nasce da qui. È sempre stato considerato un allenatore che parte dall'idea di non perdere la partita e poi, eventualmente, di vincerla. Io mi auguro invece che a Napoli ci sorprenda e che cambi un po' questo approccio."

Ti aspetti un Allegri diverso rispetto all'immagine degli ultimi anni?

"Mi basterebbe rivedere il primo Conte. Quella squadra ci entusiasmava perché sapeva cambiare le partite e aveva il coraggio di modificare l'atteggiamento quando serviva. Il secondo anno è stato condizionato da tanti infortuni, ma adesso mi aspetto un Allegri capace di essere più spregiudicato nei momenti decisivi."

Domani la conferenza dovrà dare anche indicazioni sul mercato?

"Sì, perché siamo già a metà luglio. Nessuno può pensare che Allegri arrivi senza aver parlato con Manna e senza avere già idee precise. Starà ai giornalisti evitare risposte banali e cercare di ottenere indicazioni concrete sugli uomini sui quali intende puntare. Se, ad esempio, vuole trattenere un giocatore come Anguissa o ha idee diverse rispetto alla società, bisogna provare a farlo emergere."

L'agente di Lobotka ha aperto alla permanenza. È una buona notizia?

"Mi fa piacere che restino i calciatori di qualità, ma c'è una condizione fondamentale: devono avere ancora voglia di vincere. Dopo tre o quattro anni nello stesso club, e dopo due scudetti, il rischio è che vengano meno le motivazioni. Se Lobotka ha ancora fame e desiderio di lottare con il Napoli, allora resta un valore aggiunto importantissimo. Allegri dovrà essere bravo proprio in questo: tenere alta la motivazione di un gruppo che ha già vinto tanto."