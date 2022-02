Ag. Olivera frena: "Il Napoli lo vuole, ma ci sono altri top club interessati e vedremo cosa accadrà"

La redazione di Kiss Kiss Napoli ha contattato l'agente di Mathias Olivera, anni 24, terzino del Getafe che piace tanto al Napoli e che la società vorrebbe bloccare ora per l'estate. Lui conferma ma apre a nuovi interessi da parte di altri club spiegando che dunque la strada è ancora in salito a dispetto di quanto raccontato da alcuni organi di informazione nelle ultime ore: "Il Napoli vuole Mathias ma non è l’unico top club interessato. Al momento non c’è nulla di concreto, vedremo nel prossimo futuro cosa accadrà" le sue parole.

