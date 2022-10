Al Maradona alle 13.30 l'evento per Diego: ecco la lista delle personalità e degli ex compagni

In cinquantamila alzeranno uno sguardo al cielo, cercando il “ barrilete cosmico ” tra le nuvole e la leggenda

In cinquantamila alzeranno uno sguardo al cielo, cercando il “ barrilete cosmico ” tra le nuvole e la leggenda, nel pensiero fisso - si direbbe un’ossessione - d’una città che lo omaggia sempre, cantando assieme a Rodrigo Bueno quell’inno alla memoria, scrive il Corriere dello Sport che racconta delle celebrazioni alla vigilia del compleanno di Maradona con un evento che partirà alle 13.30:

"Il “ Maradona ” , per Napoli-Sassuolo, vibrerà ancora, lo farà (anche) perché lo ha voluto Stefano Ceci, il suo amico che divenne manager, e che s’è industriato affinché questa giornata, la vigilia del 62 º compleanno del Re, non venisse soffocata dalla malinconia: «Coinvolgeremo i bambini, Diego ha sempre voluto uno stadio pieno di bambini. Ci sarà di nuovo il giro di campo della statua: e i ragazzi la accompagneranno con delle bandiere. Ci saranno le magliette fatte per Diego e ci sarà Clementino che canterà un pezzo inedito dedicato a lui. Abbiamo invitato il presidente della Regione, De Luca, e il s indaco, Manfredi; io ed Edoardo De Laurentiis, vice-presidente, ringrazieremo tutti. E in tribuna, ci saranno i suoi compagni di squadra, con i quali a sera ci ritroveremo a cena per ricordare Diego». Arriveranno Zola e Bagni, Filardi e De Napoli, Puzone e Carannante, Caffarelli e ovviamente Salvatore Carmando