Ufficiale Alessandro Buongiorno è del Napoli, c'è l'annuncio di ADL: "Buongiorno a tutti!"

vedi letture

E' arrivata anche l'ufficialità: Alessandro Buongiorno è un nuovo calciatore del Napoli. Il difensore ex Torino, prelevato per 35mln di euro più 5 di bonus, è il terzo rinforzo estivo dopo quelli di Spinazzola e Rafa Marin, ed è probabilmente la primissima richiesta fatta da Antonio Conte. "Buongiorno a tutti", ha twittato ironizzando il presidente Aurelio De Laurentiis, annunciando l'arrivo del difensore.

Il difensore della nazionale ieri mattina ha svolto le visite mediche a Villa Stuart prima di firmare con il club partenopeo un contratto per cinque anni (con una clausola rescissoria da circa 70mln di euro dal terzo anno). Prima di sottoporsi alle visite mediche non s'è sottratto a qualche battuta ai cronisti presenti: "Cosa mi ha detto Conte prima dell’Europeo? Era carico, mi ha caricato. Ci siamo sentiti spesso in questo periodo. Sono carico, sempre!" In vacanza dopo l'impegno agli Europei, raggiungerà la squadra direttamente a Castel di Sangro.