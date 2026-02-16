Errore Inter-Juve, La Penna out un mese! Gazzetta: "Aia vuole proteggerlo"

L'arbitro di Inter-Juve, Federico La Penna, sarà fermo per circa un mese dopo l'errore Kalulu-Bastoni. Questa è la sintesi di un sabato sera in cui la febbre è salita altissima. Il designatore della Can A e B ha preso le virgolette che aveva nella testa e le ha diffuse urbi et orbi. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Ovviamente non ha passato una bella serata, né in campo né tantomeno ieri. Il lungo periodo di panchina sarà anche un modo per proteggerlo, pensano all'Aia"

"I vertici arbitrali hanno preso ovviamente malissimo l'errore marchiano del secondo giallo (sul quale, si sa, oggi il Var non può intervenire) ma hanno anche evidenziato che nonostante avesse capito in tutti i modi di aver preso un abbaglio, La Penna ha condotto un secondo tempo più che sufficiente. Lo stop sarà lungo ma non fino alla fine della stagione. Un abbaglio che comunque pesa e che porterà l'Ifab a ritoccare il protocollo nella prossima Assemblea di Cardiff, sabato 28 febbraio".