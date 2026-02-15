Live Conte in conferenza: "Mancano 13 partite e sarà durissima, ecco cosa ho detto ai ragazzi. Su Alisson e Giovane..."

Al termine del Derby del Sole contro la Roma, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.11 - Inizia la conferenza stampa.

Fino alla fine la squadra ha mostrato di avere cuore e coraggio, che bilancio fa del pareggio? "Abbiamo giocato contro un'ottima squadra che lotterà con noi per l'Europa. Ho detto ai ragazzi che mancano 13 partite e sarà durissima. Dobbiamo cercare di indirizzare il nostro futuro per l'anno prossimo e dipenderà tutto da queste 13 partite. Mi fa piacere molto dello striscione della Curva, non sono cose da trascurare. Riconoscono che i giocatori stanno onorando la maglia, questo ci deve dare una spinta in più. Meritavamo di vincerla, questo deve dare orgoglio. Finoo alla fine non molleremo niente. Alisson? E' entrato bene, col Como sia lui che Giovane erano stati un po' timidi. Sono due ragazzi giovani che ora stanno iniziando a capire i meccanismi, devono continuare a lavorare perchè abbiamo bisogno di aiuto e di due giocatori che ci possono dare una mano in avanti".

Ci può analizzare l'approccio ma la grande capacità di rimontare? "Abbiamo subito 13 rigori, è un dato increbile. Abbiamo subito il primo gol in contropiede perdendo una palla stupida, così come nel secondo gol. E' inevitabile quando vuoi giocare un calcio aggressivo fare molta attenzione. Forse siamo una delle squadre alle quali tirano di meno in porta. Dobbiamo lavorare ed essere ancora più bravi".

Alisson e Giovane vi danno opzioni in più? "Il club li ha presi per dare opzioni in più sulla trequarti, anche perché Neres è stato operato e Lang dato. Avevamo solo Vergara, Matteo non mi fa impazzire in quella posizione, eravamo molto corti. Non mettiamo pressione ad Alisson, che con lo Sporting non aveva mai giocato titolare. Giovane è più attaccante, abbiamo bisogno anche di loro. Oggi è tornato Gilmour che ci dà un'alternativa a Lobotka ed Elmas che si sta sacrificando. Sono ragazzio bravissimi che stanno dando tutto, se gli chiedo di giocare in porta lo fanno".

