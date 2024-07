All-in Psg per Osimhen e Kvaratskhelia: ADL apre per una sola cessione

Come scrive il Corriere dello Sport, il Psg ha fatto girare la roulette. E ha puntato 200 milioni di fiches sul 9 di Victor Osimhen e sul 77 di Khvicha Kvaratskhelia. Boom.

Nasser li vorrebbe entrambi, i gemelli non vanno separati, ma il fatto è che il 77 non è tra i numeri concessi dal croupier e Kvara non è in vendita. Incedibile, come ha ribadito Antonio Conte nel giorno della sua presentazione anche un po’ stufo. Rien ne va plus. Con Osi, invece, il gioco è possibile. Un affare slegato.