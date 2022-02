Alla ricerca del gol perduto: Insigne e Osimhen tornano titolari per cancellare una lunga astinenza

La sfida di Venezia, in programma oggi alle 15, sarà quella del ritorno in campo da titolari sia per Lorenzo Insigne che Victor Osimhen. I due attaccanti azzurri si sono definitivamente messi alle spalle i problemi fisici delle scorse settimane e sono pronti a scendere in campo, con obiettivi ben precisi, prima di squadra ma anche personali.

Alla ricerca del gol perduto.

Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sia al capitano che al centravanti nigeriano il gol manca da tempo. Per quest'ultimo l'astinenza dura da 370 minuti: l'utima rete risale all'81' di Napoli-Torino, 112 giorni fa, esattamente il 17 ottobre. Il numero 24 invece non segna su azione da 1.459 minuti in campionato, in questa stagione non l'ha mai fatto. Entrambi vanno alla ricerca del gol perduto.