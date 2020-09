Allan-Everton, retroscena CdM: l'Inter ci ha provato fino alla fine, 'no' di ADL a Brozovic!

E' di ieri l'ufficialità: Allan non è più un calciatore del Napoli e s'è accasato all'Everton. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola racconta un interessante retroscena di mercato spuntato dopo l'annuncio e lo all'interno delle sue pagine sportive: "No a Brozovic per Allan. Ecco perché il brasiliano è approdato a Liverpool".

IL RETROSCENA - Il trasferimento del centrocampista brasiliano in Premier League sarebbe stato in bilico fino all'ultimo. L'Inter, infatti, si è inserita offrendo Marcelo Brozovic nell'ambito dell'affare oppure solo soldi con un pagamento in due anni. 'No' secco di Aurelio De Laurentiis, che ha preferito l'opzione Everton e ottenuto il pagamento in un'unica soluzione.