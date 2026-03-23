Allarme Inter, Gazzetta: "È bollita, fanno bene a crederci Napoli e Milan! Chivu ha sbagliato preparazione?"

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Nel suo approfondimento, la Gazzetta dello Sport usa parole pesantissime per fotografare il momento dell’Inter: “L’Inter è bollita e a Firenze non ha perso due punti, ne ha guadagnato uno, perché la Fiorentina meritava di vincere”. Un passaggio che rende perfettamente l’idea di quanto, secondo il quotidiano, il pareggio ottenuto dai nerazzurri sia quasi da considerare un risultato positivo per come si era messa la gara.

L’analisi prosegue sottolineando come questo calo possa riaprire concretamente la lotta per il titolo. La Gazzetta dello Sport scrive infatti: “L’Inter è stracotta e fanno bene il Milan, secondo a meno 6, e il Napoli, terzo a meno 7, a credere nella rimonta scudetto”. Un messaggio chiaro, che restituisce entusiasmo alle inseguitrici e alimenta l’idea di un finale di campionato ancora tutto da scrivere.

Tra i temi centrali c’è soprattutto la condizione atletica della squadra allenata da Cristian Chivu.

Anche su questo punto, il quotidiano non usa mezze misure: “L’Inter è sulle gambe e non si capisce il motivo, perché è uscita dalla Champions un mese fa”. Da qui nasce anche un interrogativo sulle scelte effettuate dallo staff tecnico nella gestione del gruppo e della preparazione.

Non a caso, nello stesso pezzo si legge anche: “Per paradosso, giocava meglio quando giocava troppo, o forse Cristian Chivu e il suo staff hanno sbagliato la preparazione”.