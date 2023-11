Allarme Zielinski? Out pure con la Lettonia. Ma la Polonia assicura: "Non ha il Covid"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Zielinski è malato". Così si era espresso il commissario tecnico Probierz, per spiegare alla Polonia intera l'assenza di Piotr Zielinski, stella della nazionale (con Lewandowski), nel match contro la Repubblica Ceca di venerdì scorso. E da lì è nato un allarme. Piccolo o grande, lo scopriremo a giorni. Le ultime arrivano dal Corriere dello Sport:

"Zielinski ha dovuto rinunciare alla prima sfida con la Nazionale contro la Repubblica Ceca, rinuncerà quasi sicuramente anche alla seconda, quella di dopodomani con la Lettonia, bene non sta ma neanche malissimo, come ha riferito ai media il team manager Jakub Kwiatkowski: «Si è sottoposto al tampone e smentisco che abbia contratto il Covid». L’ha bloccato una forma influenzale, che andrà valutata nei prossimi giorni: la Federcalcio polacca e il Napoli sono in contatto e si deciderà se farlo rientrare o lasciare che invece resti in Patria per qualche giorno ancora".