Allegri cambia il Napoli: già certi 3 cambi di formazione contro l'Inter

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In vista della sfida contro l’Inter, Allegri sembra orientato ad apportare alcuni cambiamenti all’undici titolare. Due sostituzioni appaiono già piuttosto probabili e riguardano entrambe la fascia sinistra. Spinazzola dovrebbe prendere il posto di Olivera, garantendo maggiore spinta e una diversa interpretazione della corsia, mentre Alisson Santos è candidato a partire dal primo minuto al posto di Lang. Due novità che potrebbero modificare gli equilibri della squadra, soprattutto in una partita che richiederà grande attenzione nella gestione delle fasce e nelle due fasi di gioco. Allegri dovrà inoltre fare i conti con un’assenza pesante a centrocampo, che potrebbe costringerlo a rivedere anche gli equilibri della mediana.

McTominay out: De Bruyne o Vergara per sostituirlo

Il terzo cambio, infatti, sarà una scelta obbligata. McTominay non sarà a disposizione per la sfida contro l’Inter e Allegri dovrà quindi individuare il sostituto più adatto per completare il centrocampo. Le alternative principali portano a De Bruyne e Vergara, due profili differenti che potrebbero offrire caratteristiche diverse alla squadra. La scelta del tecnico dipenderà dalle esigenze tattiche della gara e dall’interpretazione che vorrà dare alla partita. De Bruyne rappresenterebbe una soluzione di maggiore qualità ed esperienza, mentre Vergara potrebbe garantire caratteristiche differenti e una maggiore freschezza.