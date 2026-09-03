Bellissima notizia per Allegri: finalmente ritrova un difensore

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Con Marianucci e Buongiorno ancora alle prese con i rispettivi infortuni e, per questo, esclusi dalla lista UEFA, mentre Badiashile è ancora alla ricerca della condizione migliore, Allegri ritrova una pedina importante per gli equilibri del reparto arretrato. Si tratta di Sam Beukema, tornato finalmente a pieno regime dal punto di vista fisico e pronto a mettere la propria esperienza al servizio della squadra. Il difensore olandese rappresenta una soluzione preziosa per il tecnico, che potrà impiegarlo sia all’interno di una difesa a quattro sia in un sistema a tre, ampliando così le possibilità tattiche a disposizione. Il suo recupero arriva in un momento particolarmente delicato della stagione, considerando gli impegni ravvicinati e le esigenze legate alla gestione della rosa. Lo scrive il Cds oggi in edicola.

Beukema, un rientro prezioso per Allegri

L’estate di Beukema è stata tutt’altro che semplice. Il giocatore ha dovuto fare i conti con una patologia cronica bilaterale al tendine d’Achille, un problema che lo ha costretto a lavorare a lungo per ritrovare la piena efficienza fisica. Ora, però, il percorso sembra essere arrivato alla conclusione e Sam è pronto a tornare protagonista. Il suo rientro costituisce una notizia importante per Allegri, che recupera un elemento duttile e affidabile proprio quando il calendario impone nuove rotazioni e maggiore profondità. La disponibilità dell’olandese potrà rivelarsi quindi fondamentale non soltanto in campionato, ma anche in Champions League, dove la squadra sarà chiamata a sostenere un calendario particolarmente impegnativo. Per il tecnico, dunque, si tratta di un recupero significativo.