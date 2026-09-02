Ultim'ora Manna a Sky: “Abbiamo investito l’anno scorso! Vi racconto il mercato ed i parametri. Su Lang, Gutierrez e Scott…”

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Il ds del Napoli Giovanni Manna spiega il calciomercato, l'intervento di McTominay, la posizione di Giovane e Lang, la cessione di Gutierrez

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio. Di seguito le sue parole.

L'intervento chirurgico di McTominay

"No, in realtà non lo avevamo programmato. Lui aveva avuto questo episodio in Nazionale a giugno, si è riverificato nelle scorse settimane e abbiamo preferito anticipare la sosta per poterlo riavere con noi a ottobre, visto che è un mese intenso e pieno di partite. Adesso è tranquillo. Stiamo valutando se farà l’intervento in Italia oppure in Inghilterra: noi preferiremmo in Italia, lui in Inghilterra per stare vicino alla famiglia. Però, ecco, sono cose secondarie".

Il bilancio del calciomercato

"Sicuramente oggi il tifoso del Napoli non ha visto un mercato scoppiettante come quello fatto dagli altri. Noi, però, siamo consapevoli di aver svolto un lavoro importante e anche sostanzioso negli anni passati. L’anno scorso abbiamo investito tanto e preso tanti calciatori, ma non li abbiamo avuti a disposizione per vari motivi; quest’anno speriamo di averli il più possibile. Abbiamo rispettato quelli che sono i nostri parametri e quelle che erano le nostre idee. La squadra per noi è valida per perseguire quelli che sono i nostri obiettivi. Siamo fiduciosi. Ci vuole un po’ di pazienza, perché è cambiata la guida tecnica, ma siamo fiduciosi che il tempo ci ripagherà".

Giovane fuori dalla lista Champions, il chiarimento su Noa Lang

"La realtà dei fatti è molto chiara. L’anno scorso abbiamo avuto Hojlund e Lucca fino a gennaio, esattamente come quest’anno. In più abbiamo Giovane, che sarà a disposizione in campionato perché è fuori dalla lista Champions per scelte tecniche doverose. Quindi penso che siamo coperti. Noi avremmo voluto accontentare l’allenatore, non perché avesse un capriccio, ma per dargli caratteristiche diverse e poter magari variare o avere delle alternative. Ci abbiamo provato. Che Lang abbia frenato l’arrivo dell’attaccante non è vero: Lang non era in uscita. I giocatori sono rimasti perché noi abbiamo voluto tenerli".

Il motivo dietro la cessione di Gutierrez

"Abbiamo sacrificato Gutiérrez perché è stata un’operazione per noi economicamente vantaggiosa, che ci ha permesso di avere respiro rispetto ai parametri di cui parlavo prima".

Una chiosa sul mercato e sulla stagione

"Non siamo riusciti a fare altro e avrei voluto poter fare qualcosa. Tuttavia, per privarci di un calciatore come Lang, che per noi ha giocato anche domenica, sarebbe dovuto partire alle nostre condizioni, come dicevamo noi. A quel punto avremmo fatto altre scelte e valutato insieme all’allenatore. Arriviamo così a dicembre. Speriamo di rimanere ben saldi in tutte e tre le competizioni e poi valuteremo quelle che saranno le prospettive future".