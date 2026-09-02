Ufficiale Lista Champions Napoli, out Giovane e Marianucci: le scelte di Allegri

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Il Napoli ha diramato la lista ufficiale per la league phase di Champions League: Massimiliano Allegri esclude Giovane e Luca Marianucci

Il Napoli ha ufficializzato la lista dei calciatori scelti da Massimiliano Allegri per la fase campionato della Champions League. Restano fuori Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci e Giovane Santana: i primi due sono alle prese con i rispettivi infortuni, mentre l’esclusione dell’attaccante brasiliano è legata a una scelta tecnica e ai limiti imposti dal regolamento UEFA. Inseriti, invece, Benoît Badiashile e Costantino Favasuli, entrambi in ballottaggio alla vigilia della consegna.

Lista Champions Napoli 2026/27: l’elenco completo

Portieri: Alex Meret (1), Vanja Milinkovic-Savic (32), Nikita Contini (14).

Difensori: Costantino Favasuli (2), Benoît Badiashile (5), Amir Rrahmani (13), Rafa Marín (16), Mathías Olivera (17), Giovanni Di Lorenzo (22), Sam Beukema (31), Leonardo Spinazzola (37).

Centrocampisti: Billy Gilmour (6), Kevin De Bruyne (11), Scott McTominay (8), Stanislav Lobotka (68), Antonio Vergara (26), Frank Zambo Anguissa (99).

Attaccanti: David Neres (7), Noa Lang (70), Rasmus Hojlund (19), Lorenzo Lucca (20), Matteo Politano (21), Alisson de Almeida Santos (27).