Allegri pensa al cambio modulo senza McTominay? Tre ipotesi per il futuro

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L’assenza di McTominay apre nuovi scenari tattici per Allegri, chiamato a valutare quale modulo adottare contro l’Inter. Il tecnico può infatti scegliere di confermare il 4-3-3, sistema già utilizzato dalla squadra, senza modificare in modo radicale gli equilibri. Allo stesso tempo, però, l’assenza dello scozzese potrebbe spingere l’allenatore a cambiare assetto e puntare su una soluzione alternativa. Tra le possibilità c’è il 4-2-3-1, modulo che permetterebbe di ridisegnare la disposizione della squadra e sfruttare al meglio le caratteristiche degli uomini a disposizione. Una scelta che Allegri dovrà ponderare con attenzione, considerando anche l’importanza della sfida e la necessità di trovare il giusto equilibrio tra fase offensiva e copertura.

L’ipotesi 3-4-2-1 e l’esperimento visto contro il Como

Un’altra soluzione porta invece al 3-4-2-1, sistema già sperimentato da Allegri nel finale della partita contro il Como. In quell’occasione, Neres ha agito alle spalle delle punte, con Alisson Santos posizionato alle spalle di Hojlund. Un assetto che potrebbe tornare d’attualità proprio per sopperire all’assenza di McTominay e offrire nuove soluzioni offensive. Il passaggio alla difesa a tre consentirebbe inoltre di modificare gli equilibri sulle fasce e di aumentare la presenza tra le linee. Allegri ha quindi diverse opzioni a disposizione e dovrà scegliere quella più adatta per affrontare l’Inter, valutando caratteristiche, condizione dei singoli e necessità della partita.