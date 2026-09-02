Ultim'ora McTominay rassicura: "Intervento preventivato da tempo! Rinnovo? Non ne abbiamo parlato"

vedi letture

McTominay fa chiarezza sull'intervento a cui dovrà sottoporsi: era stato concordato da tempo con il Napoli. Scott risponde anche sul rinnovo

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport a margine del Gran Galà del Calcio. Di seguito le sue parole, a partire dall'intervento chirurgico a cui dovrà sottoporsi a causa dell'insorgenza di una lieve aritmia benigna: "Sto bene, era una cosa che era stata preventivata da tempo con il club e che sapevamo sarebbe potuta succedere".

McTominay su Allegri

"Nel calcio si hanno nuovi allenatori, ma la mentalità rimane la stessa: quella di dare il massimo. Allegri è un grandissimo allenatore, ha la mentalità vincente ed è lui stesso un vincente in carriera".

Sulla gratificazione personale ricevuta al Gran Galà

"È sempre bello essere votato dai colleghi".

Sulla trattativa per il rinnovo

"Non lo so, non ne abbiamo parlato. Nel calcio i contratti vanno e vengono, non è la cosa più importante in questo momento, la cosa a cui pensare è il campo".

Sull'inizio di stagione

"Abbiamo giocato solo due partite, sai che cambia veloce e noi ci stiamo ancora abituando a un nuovo allenatore e a un nuovo stile. Sono sicuro che in futuro faremo molto bene e non vedo l'ora di tornare a giocare", aggiunge McTominay ai microfoni di Radio Tv Serie A.

In un'intervista hai detto che l'Inter non è più forte del Napoli

"Se accetti la debolezza nel calcio, allora la squadra avversaria si sente come se fosse già davanti a te. Non puoi mai accettare una cosa del genere, non dovresti mai nemmeno ammettere una cosa così. Nel calcio penso sia importante credere sempre in te stesso e nei tuoi compagni di squadra, ogni singola volta che si va in campo".

Lo scozzese si pronuncia positivamente anche su Allegri

"Ha una formula vincente, ha vinto molti trofei in carrriera e speriamo possa portare ciò anche a Napoli".

Hai un messaggio per i tifosi del Napoli?

"Amo i tifosi del Napoli, sono stati un supporto così grande per me... Non passerà molto tempo prima che io ritorni, voglio solo recuperare e assicurarmi di prendere cura di questo. E poi avere una grande spinta per la stagione".