Allegri nervosissimo e infuriato con la squadra: il retroscena

vedi letture

Napoli, Allegri nervosissimo dopo Villarreal ma ADL non perde la fiducia. Tra i tifosi tornano dubbi e dietrologie

Allegri è nervosissimo, infuriato: inevitabilmente anche lui si è ritrovato a fare i conti con una squadra capace di far impazzire ogni allenatore. Sono ore di tormento a Castel Volturno, dove la sconfitta con il Villarreal ha lasciato il segno. Il tecnico è il primo a non avere voglia di sorridere, e i sorrisi dell’estate sono ormai lontani: anche ieri, raccontano, sono stati musi lunghi. Il clima sereno visto nei giorni della sosta, quando le urla del Franchi sembravano messe da parte, ha lasciato spazio a un’atmosfera pesante, che si riflette sull’ambiente.

De Laurentiis non perde la fiducia, ma tra i tifosi crescono i dubbi

Un dettaglio, però, non è da poco: il rapporto con il presidente De Laurentiis resta idilliaco. Il patron non ha perso la fiducia in Max né la speranza che tutto possa cambiare rapidamente, e questo rappresenta un punto di forza in un momento delicato. Diverso il clima tra i tifosi: il ko di Villarreal ha fatto smarrire fiducia e speranza, tornano le dietrologie e il passato non è mai sembrato così bello, con i paragoni con le gestioni precedenti che si fanno sempre più insistenti. Il Napoli è chiamato a una reazione immediata, a partire dalla trasferta di Venezia, per spegnere le polemiche e ritrovare serenità, come racconta Il Mattino.