Allegri a Dazn: "Mancata cattiveria, era da vincere! Rigore? Decide l'arbitro..."

Il tecnico azzurro non alimenta le polemiche arbitrali e analizza lo 0-0 contro il Sassuolo.

Il Napoli manca ancora l'appuntamento con la seconda vittoria consecutiva in campionato. Dopo il pareggio a reti bianche contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri ha preferito non soffermarsi sul controverso episodio del rigore negato agli azzurri nel finale: “È capitato questo episodio del possibile rigore nel finale, va bene così. Io mi soffermo sulla partita e credo che a volte dobbiamo attaccare la porta con maggiore cattiveria”, le sue parole ai microfoni di DAZN.

Allegri: “A Manchester una partita paradossalmente più semplice”

“Fare una buona gara a Manchester, match paradossalmente più semplice, non ci dava garanzie di successo oggi. Questa era una sfida da vincere, non da giocare, e per noi fare ottime cose in Champions dovrebbe essere una normalità. Abbiamo avuto tante occasioni, con palloni che arrivavano nella loro area di rigore e sui quali non arrivavamo con i tempi giusti”.

Allegri chiede maggiore verticalità, ma vede una crescita fisica

L'allenatore del Napoli ha poi individuato uno degli aspetti sui quali la squadra dovrà migliorare, sottolineando comunque i progressi sul piano atletico: “Quando abbiamo la palla tendiamo a guardare troppo indietro e invece dobbiamo guardare in avanti per aumentare l’indice di pericolosità. Nella sosta abbiamo fatto un buon lavoro, fisicamente vedo una crescita e anche oggi fino al novantesimo ho visto un Napoli che ha provato in ogni modo a sbloccarla”.