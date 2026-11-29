Sassuolo-Napoli 0-0, le pagelle: Lang solitario, Rrahmani salva e sbaglia un gol! Neres irritante, male Allegri

Milinkovic-Savic 6 - È attento ed è bravo sul diagonale basso di Doig.

Spinazzola 5,5 - Cerca di spingere, qualche volta sbaglia la misura del cross. Brutto errore ad inizio ripresa e qualche pallone di troppo sprecato.

Beukema 5,5 - Gioca un primo tempo ordinato, ma ad inizio ripresa rischia grosso con una alla persa. Si perde Doig che per poco non beffa il Napoli.

Rrahmani 6 - Provvidenziale la sua chiusura su Bowie al 10’: come un gol. Si divora il gol del vantaggio al 55’ ma quello non è il suo mestiere.

Olivera 5 - Perde una brutta palla al 10’ col Napoli che rischia. Tanti errori e spesso in ritardo. Dal 62’ Favasuli 5,5 - Senza la solita verve.

Anguissa 5,5 - Troppo morbido in alcune chiusure difensive, ma è chiamato a gestire tanti palloni. Dal 77’ Giovane 5,5 - Sbaglia tanti tocchi semplici. Gilmour 5,5 - Il ritmo del Napoli non si alza e lui non contribuisce a renderlo più dinamico. Prova il tiro da fuori a inizio ripresa e pure da dentro l’area, senza pescare il jolly.

McTominay 6 - Il Napoli fatica e lui prova a mettersi in proprio con tanto movimento e qualche dribbling di qualità. Non trova molto sostegno nei compagni.

Politano 5,5 - Allegri gli chiede di dare la scossa alla squadra e ci prova con qualche giocata di qualità ma non ci riesce. Dal 62’ David Neres 5 - Qualche guizzo, ma è irritante nel finale.

Lang 6,5 - Viene cercato poco, ma è in condizione e lo fa vedere al 37’ quando si mette in proprio e va vicino al gol. Nel secondo tempo ci prova praticamente da solo, Muric gli nega il gol.

Hojlund 5 - Si vede poco nel primo tempo, dopo mezz’ora chiede rigore per un tocco su Idzes che non c’era. Sempre in ritardo sui palloni in area, come nel caso di un assist di Giovane. Dall’82 Lucca sv -

Allegri 5 - Altra occasione sprecata, buttando via un primo tempo con una strategia troppo attendista.