Allegri pensa a Rabiot: questa la valutazione del Milan

vedi letture

Rabiot, 31 anni, percepisce un ingaggio da circa 5 milioni di euro netti a stagione e resta sotto contratto con il club rossonero.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i profili monitorati dal Napoli per rinforzare il centrocampo ci sarebbe anche Adrien Rabiot, uno dei giocatori più legati a Massimiliano Allegri nel corso della sua carriera. Il tecnico livornese lo ha infatti allenato sia alla Juventus sia al Milan, considerandolo da sempre una pedina di assoluta affidabilità.

Il quotidiano sottolinea come il futuro del centrocampista francese possa essere nuovamente intrecciato a quello del suo allenatore. Nonostante sia arrivato al Milan soltanto un anno fa, le indiscrezioni di mercato parlano già di una possibile separazione, con il Napoli che osserva attentamente la situazione.

Napoli, tentazione Rabiot: la valutazione del Milan

Rabiot, 31 anni, percepisce un ingaggio da circa 5 milioni di euro netti a stagione e resta sotto contratto con il club rossonero. Per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport, il Milan non sarebbe disposto a privarsene a cuor leggero e valuterebbe il giocatore almeno 15 milioni di euro.

Alla base delle voci di mercato c'è soprattutto il forte legame con Allegri. Come evidenzia il quotidiano, l'attuale tecnico del Napoli spinse personalmente per portare Rabiot al Milan la scorsa estate, considerandolo un elemento fondamentale per il proprio progetto tecnico.