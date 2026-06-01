Fabbroni: "Complimenti all'ultrà ADL! Ha fregato anche i più grandi esperti di mercato"

vedi letture

Fabbroni elogia De Laurentiis: Allegri scelto dopo attente valutazioni.

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Voglio fare i complimenti all'ultrà Aurelio De Laurentiis. Perché come sa usare lui i fumogeni, nemmeno quelli della Curva. Mi dispiace per loro, ma devono prendere da De Laurentiis per avere lezioni di fumogeni. Devo dire la verità, ci hanno fregato tutti, perfino i più grandi esperti di mercato davano italiano in vantaggio nettamente su Allegri. De Laurentiis è stato capace di creare una situazione dove ha verificato, a mio giudizio, ad un certo punto, dopo aver dato una parola, probabilmente anche più di una parola ad Allegri.

Perché se è vero che l'incontro decisivo avviene prima dell'ultima giornata di campionato, De Laurentiis con tutti i suoi fumogeni, ma non poteva sapere che Allegri non sarebbe andato con il Milan in campionato. Non se l'aspettava nessuno che il Milan bucasse completamente la Champions. Quindi quando avviene poi questa storia, vede che Cardinale licenzia in blocco tutto il Milan, compreso Allegri, perché anche questo è successo in 24 ore, è chiaro che lui si fa prendere un attimo, dà un minimo di ripensamento e dice: 'Ma vuoi vedere che aspetto un attimo?'. E quindi convoca Italiano, lo valuta, evidentemente la valutazione non è stata così positiva".