Stellini replica a De Bruyne: "Non mi ha trasmesso né gioia, né entusiasmo di essere a Napoli"

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Stellini risponde a De Bruyne: esperienza e leadership al servizio della squadra.

Cristian Stellini, vice allenatore di Antonio Conte al Napoli, ha replicato alle dichiarazioni di Kevin De Bruyne, nelle quali il fuoriclasse belga si è detto contento per il cambio in panchina. Di seguito le dichiarazioni del vice storico di Conte, riportate dal Corriere dello Sport: "Forse ha poco senso che a Napoli arrivino giocatori che hanno 33 anni con un passato importante e che pensano all’estetica piuttosto che al risultato di una stagione. Se devono arrivare giocatori di questa esperienza, che almeno servano ai giovani come esempio di entusiasmo e gioia di vivere una piazza come Napoli. Lui non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo, gli auguro in futuro di vivere esperienze più simili a ciò che vuole lui magari già in Nazionale con Garcia".

Stellini ha poi paragonato il contributo di De Bruyne al Napoli a quello di Modric al Milan: "Sono rimasto molto colpito nella passata stagione di come si è inserito al Milan, guidando i compagni con leadership ed entusiasmo pur giocando in una squadra che ha espresso un calcio molto pragmatico, ottenendo buonissimi risultati e senza mai dare giudizi su dirigenza ed allenatore. Essere professionisti significa anche essere in grado di capire cosa serve che tu faccia per rendere l’ambiente in cui lavori il migliore possibile dando l’esempio!”.