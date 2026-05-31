Via Anguissa, dentro Rabiot? Sportitalia: il francese apre al Napoli! La situazione

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Il primo Napoli targato Massimiliano Allegri potrebbe avere un volto conosciuto a centrocampo. Il tecnico guarda infatti ad Adrien Rabiot, già allenato ai tempi della Juventus, per aggiungere fisicità ed esperienza alla mediana azzurra. E dalla Francia, dove il giocatore è rientrato dopo la fine del campionato con il Milan, sarebbe arrivata una prima apertura importante.

Rabiot apre al Napoli

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il centrocampista avrebbe dato la propria disponibilità al trasferimento: "Rabiot ha dato la disponibilità ad Allegri. Il Napoli lo aveva sondato anche ai tempi dell’OM, ma il Milan ha sempre avuto la precedenza. Adesso bisognerà aspettare le decisioni del club rossonero quando saranno stati risolti gli altri problemi".

Rabiot può arrivare se parte Anguissa

Un'operazione legata anche alle possibili uscite. Il nome in bilico resta quello di Frank Anguissa, seguito dal Galatasaray e valutato dal Napoli circa 20 milioni di euro. Una sua eventuale partenza potrebbe liberare spazio proprio per l'arrivo di Rabiot. Nelle idee di Allegri, il francese potrebbe comporre un centrocampo di grande forza fisica insieme a Scott McTominay, considerato uno dei punti fermi del nuovo ciclo. Due giocatori di corsa, inserimento e presenza: caratteristiche centrali per il 4-3-3 che l'allenatore vuole costruire a Napoli.