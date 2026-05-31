Nome nuovo in difesa: sfida alla Roma per Dodo che saluterà la Fiorentina

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Calciomercato Napoli, Dodo piace a Napoli e Roma: andrà via dalla Fiorentina dato che non rinnoverà il suo contratto. Azzurri attenti

Il mercato estivo accende nuovamente l’asse Napoli-Roma. Al centro dell’attenzione c’è Domilson Cordeiro dos Santos, conosciuto da tutti come Dodo, esterno destro della Fiorentina il cui futuro potrebbe essere al centro di una nuova sfida di mercato tra due delle principali protagoniste della Serie A.

Napoli e Roma pronte al duello per il brasiliano

L’interesse per Dodo coinvolge infatti sia la Roma sia il Napoli. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il club giallorosso, con Gasperini in panchina, avrebbe individuato nel laterale della Fiorentina il rinforzo ideale per la corsia destra, immaginando una coppia tutta brasiliana insieme a Wesley. Anche il Napoli, tuttavia, segue con attenzione l’evolversi della situazione. La società azzurra considera Dodo un profilo di grande affidabilità e lo avrebbe inserito nella lista degli obiettivi per completare il reparto con Giovanni Di Lorenzo. La valutazione della Fiorentinaè di 15 milioni.