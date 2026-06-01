Gilmour salta il Mondiale con la Scozia: i tempi di recupero dall'infortunio

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"Non sarà al Mondiale, il traguardo tanto atteso e sognato, il primo della sua carriera all'età di 24 anni."

Brutte notizie per Billy Gilmour e per il Napoli. Il centrocampista scozzese ha riportato un infortunio durante gli impegni con la nazionale e sarà costretto a fermarsi per diverse settimane, saltando anche il Mondiale che avrebbe dovuto rappresentare uno dei momenti più importanti della sua carriera.

A fare il punto sulle condizioni del giocatore è il Corriere dello Sport, che nell'edizione odierna racconta il difficile momento vissuto dal centrocampista. Il quotidiano scrive: "Triste destino per Billy, ko sabato in amichevole contro Curaçao e costretto a dare forfait. Non sarà al Mondiale, il traguardo tanto atteso e sognato, il primo della sua carriera all'età di 24 anni."

Gilmour, i tempi di recupero

Il Corriere dello Sport sottolinea come le prime sensazioni non fossero state positive e che la risonanza magnetica abbia poi confermato l'entità dello stop. Per Gilmour si apre ora la fase di riabilitazione, con l'obiettivo di tornare a disposizione del Napoli il prima possibile.

I tempi di recupero, secondo il quotidiano, dovrebbero aggirarsi intorno ai due mesi.