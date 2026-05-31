Lucca e i suoi fratelli: c'è una squadra che rientra dai prestiti. Chi riparte e chi può restare

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Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri non ripartirà soltanto dagli acquisti. Una parte importante delle valutazioni passerà anche dai pres

Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri non ripartirà soltanto dagli acquisti. Una parte importante delle valutazioni passerà anche dai tanti giocatori che torneranno alla base dopo le esperienze in prestito. A disposizione del tecnico livornese ci sarà una vera e propria squadra di rientro, una lista di calciatori da analizzare durante l’estate: alcuni proveranno a guadagnarsi una seconda occasione, altri potrebbero invece salutare nuovamente.

Lang e Lucca

Gli occhi saranno puntati soprattutto su Noa Lang e Lorenzo Lucca, due investimenti importanti dell’ultimo mercato. Il primo, acquistato per 30 milioni, è reduce dall’esperienza al Galatasaray conclusa con la vittoria del campionato; il secondo, costato 35 milioni, ha giocato in Premier League con il Nottingham Forest. Entrambi non sono stati riscattati e proveranno a convincere Allegri: Lang potrebbe trovare spazio come esterno nel 4-3-3, mentre Lucca rappresenterebbe un’alternativa a Hojliund nel ruolo di centravanti.

Rafa Marin e Folorunsho potrebbero restare

Situazione diversa per Rafa Marin, rientrato dopo l’ottima stagione al Villarreal: il Napoli ha scelto di riaccoglierlo senza procedere con altre soluzioni. Da valutare invece i futuri di Lindstrom, Cajuste, Ngonge, Zerbin, Cheddira e Marianucci. Qualcuno di loro - vedi Marianucci - potrebbe anche restare. Possibile nuova chance anche per Folorunsho, che Allegri vuole osservare da vicino.

I tre giovani in Serie B

Capitolo giovani: torneranno anche Rao, Hasa e Ambrosino dalle rispettive esperienze in Serie B. Il ritiro servirà a definire il loro percorso: permanenza in rosa oppure un altro prestito per completare la crescita. Più probabile la seconda opzione, ad oggi, ma ovviamente tra Dimaro e Castel di Sangro le cose potrebbero cambiare, dopo che Allegri li avrà osservati da vicino.